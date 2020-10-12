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EBA TV ilkokul canlı ders saati kaçta başlıyor 12 Ekim ders programı

Yüzyüze eğitimin 2. aşaması bugün başladı ve ilkokul sınıflarının tamamı, ortaokul 8, lise 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime aylar sonra başladı. Diğer sınıflar ise EBA TV'den canlı derslere katılmaya devam edecek. İşte, EBA canlı ders giriş ekranı ve 12 Ekim EBA ilkokul ders programı hakkında detaylı bilgiler...

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EBA TV canlı dersleri 12 Ekim- 16 Ekim haftası ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. Bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı 12 Ekim Pazartesi günü geriye kalan sınıflar ise okullardaki olası yoğunluğu engellemek için uzaktan eğitim sürecine devam edecek. EBA canlı ders girişi ile öğretmenleri dinleyecek olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise ders programı çizelgesini takip edecek. İşte canlı yayın ders programları ve EBA canlı ders giriş ekranı...

EBA canlı ders giriş ekranı, ilkokul sınıflarının tamamının ve ortaokul 8, lise 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla gündemde geriye kalan sınıflar için önem arz edecek. TRT EBA TV ve EBA canlı ders ekranı aracılığıyla izlenebilecek olan dersler, programdaki bilgiler ile takip edilecek. İşte, EBA canlı ders giriş ekranı ve 12 Ekim EBA ders programı hakkında detaylı bilgiler

 
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI 


EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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