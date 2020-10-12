Mesut Özil Al Nassr'ın çılgın teklifini reddetti

Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almadığı Mesut Özil, Al Nassr'ın kendisi için yaptığı dudak uçuklatan teklifini kabul etmedi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için Al Nassr devreye girdi.

Arap kulübü, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon sterlinden 2 senelik sözleşme teklif etti. TYC Sports'ta yer alan habere göre, Mesut Özil'in ise bu teklifi kabul etmedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, İngiliz kulübünde şimdiye kadar 254 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 44 gol, 77 asistlik performans sergiledi.