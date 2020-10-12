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Habertürk yazarı Nagehan Alçı: ''Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir''

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, son dönemde şiddetli tartışmaların yaşandığı cemaat ve tarikatlar meselesinin konuşulduğu televizyon programında ilginç bir çıkış geldi. Alçı, "Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir" dedi.

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Habertürk TV'deki Açık ve Net programında, son zamanların sık sık tartışma konusu olan tarikat ve cemaatlerin durumu konuşuldu.

Pogramın yorumcularından Nagehan Alçı, Bakanlıklarda kimi cemaatlerin etkin olduğuna ilişkin ciddi iddialar olduğunu kendisinin de duyduğunu belirtirken buna karşın "kota" uygulaması getirilmesi önerisinde bulundu. Alçı bu önerisine açıklık getirirken "Bir bakanlıkta belli bir tarikatın yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını şeffaflık sağladığınızda görebilirsiniz. Yüzde 40-50 aynı tarikata mensup insanlardan oluşan bir yer olursa 'dur' demek gerekir. Devletin bunu tanıması gerekir. İngiltere'deki ABD'deki gibi para toplama özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Batı'nın yaptığı, bizim yapamadığımız nedir? Bireyi güçlendirmektir. Burada bir tarikattan bahsedeceksek Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir. Bireyin kendine inancını kuvvetlendirmezsek hiçbir şekilde bu problemlerden çıkamayız." diyerek devam eden Alçı'nın ifadeleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Ayn Rand hakkında

Alçı'nın söz ettiği, "Bencillik Erdemi" ve "Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal" gibi kitapların yazarı Ayn Rand, "rasyonel kişisel çıkar" fikri ve "bireyin en yüksek ahlaki hedefinin bireysel mutluluğa erişmek olduğunu" savunmasıyla biliniyor. ABD'de Ayn Rand'ın adını taşıyan enstitü de liberalizm ve serbest piyasa ekonomisini savunup devletten para desteği alan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

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