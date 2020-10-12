BIST 1.177
DOLAR 7,90
EURO 9,32
ALTIN 487,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri Meriç'te 1. derece askeri yasak bölgede tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

EDİRNE'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.G, S.A. ve B.İ. gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Habertürk yazarı Nagehan Alçı: ''Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Barış Terkoğlu'na: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
CHP'li Toprak ankete tepki gösterdi: Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 57
Mehmet Muş: Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek
Gram altın tarihi rekor kırdı! İşte güncel fiyatlar
Antalya'da 6 aylık bebek feci şekilde can verdi! Acı olaydan geriye bu fotoğraf kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar: Barbar Ermenistan ateşkes kararına uymadı
EBA TV ilkokul canlı ders saati kaçta başlıyor 12 Ekim ders programı
RTÜK: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı
Antalya'da kadınlar saç saça kavga etti! Erkekler film izler gibi izledi
Mesut Özil Al Nassr'ın çılgın teklifini reddetti
EBA TV ortaokul yayın akışı saatleri 12 Ekim ders programı
Yorumlar