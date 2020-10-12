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Hastanede açıkladı! Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi

Demirören Haber Ajansı

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Muhittin Böcek'in uyarılara tepki verdiği öğrenildi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği öğrenildi.

"Son 24 saatte olumsuz gelişme yok"
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" denildi.

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