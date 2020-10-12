BIST 1.180
DOLAR 7,88
EURO 9,29
ALTIN 486,07
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

BAE-İsrail yakınlaşması! Netanyahu'dan BAE veliaht prensine davet

İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'i İsrail'e davet etti.

Abone ol

İsrail kabinesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını onayladı. Anlaşma, onay için İsrail Parlamentosu'na gönderildi.

İlişkileri geliştiriyorlar

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ilişkileri geliştirmek üzerine görüştüğü bildirildi.

İsrail'e davet etti

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu'nun veliaht prensi İsrail'e davet ettiği ve Netanyahu'nun da BEA'yi ziyaret için davet aldığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Faizler yüzde 0.37’ye düştü! İşte şartlar ve ödeme seçenekleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ücretsiz tablet başvurusu şartları neler kafalar karışık! Ziya Selçuk MEB yarın dağıtıyor dedi
Hastanede açıkladı! Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Covid-19 başvuruları 4'te bire düştü
Hatay'da yaşayan memuru bir mesaj bu hale getirdi! 3 aylık maaşı bir tıkla gitti
Habertürk yazarı Nagehan Alçı: ''Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Barış Terkoğlu'na: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
ÖNCEKİ HABERLER
Vatan Bilgisayar 27 bin kişinin şifresinin çalındığını duyurdu
İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi! Çok sayıda kişi tedavi altında
Putin: Dostluk değil halkın ve devletin çıkarları önemlidir
2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Galatasaray'da Marcao ve Muslera'ya yeni sözleşme
BİLSEM sınav sonuçları 2020 3. sınıf açıklanıyor geri sayım
Yorumlar