Putin: Dostluk değil halkın ve devletin çıkarları önemlidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada dost diye bir şey yoktur. Olmamalı. Büyük politikada, siyasi görevini yürüten herhangi birinin temsil ettiği devlet ve halkın çıkarları vardır.” dedi.

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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya lideri Vladamir Putin, "Büyük politikada dost diye bir şey yoktur. Olmamalı. Büyük politikada, siyasi görevini yürüten herhangi birinin temsil ettiği devlet ve halkın çıkarları vardır. Bir ülkeyi temsil eden kişinin öncelikle o ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerekir” dedi.

Diğer yandan Putin, liderler de dahil olmak üzere kişiler arasındaki iyi ilişkilerin daima en zorlu sorunları çözmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

''Ülkenizin çıkarları adına çalışmanızı zorlaştırıyor”

Putin, "Kişisel düzeyde iyi ilişkiler geliştirilemiyorsa, bu durum ülkenizin çıkarları adına çalışmanızı zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.