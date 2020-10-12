BIST 1.180
DOLAR 7,88
EURO 9,29
ALTIN 486,07
HABER /  SPOR
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Trabzonsporlu taraftardan Nihat Özdemir'e: Sen hakemlere el at

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Artvin’deki semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.

Yusufeli Barajı'nı incelemek için Artvin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı.

''Hakemlere el atın, Allah da size el atsın”
Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ücretsiz tablet başvurusu şartları neler kafalar karışık! Ziya Selçuk MEB yarın dağıtıyor dedi
Hastanede açıkladı! Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Covid-19 başvuruları 4'te bire düştü
Hatay'da yaşayan memuru bir mesaj bu hale getirdi! 3 aylık maaşı bir tıkla gitti
Habertürk yazarı Nagehan Alçı: ''Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Barış Terkoğlu'na: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
ÖNCEKİ HABERLER
MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlara suç duyurusu
BAE-İsrail yakınlaşması! Netanyahu'dan BAE veliaht prensine davet
Vatan Bilgisayar 27 bin kişinin şifresinin çalındığını duyurdu
İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi! Çok sayıda kişi tedavi altında
Putin: Dostluk değil halkın ve devletin çıkarları önemlidir
Tolga Bayar ne iş yapar Tuğçe Tayfun'un sevgilisi evli çıktı
Yorumlar