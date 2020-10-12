Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın özel komandoları yok edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Paşinyan'ın psikolojisi çok bozulmuş. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrud'u yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak yok edildiler. Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan savaşa ilişkin Global TV'de açıklamalarda bulundu.

Aliyev şu ifadeleri kullandı; ''(Yabancı basın ve sivillere yönelik saldırı) Biz kara propagandayla uzun zamandır yüzleşiyoruz. Bunun sebebi bazı ülkelerdeki Ermeni diasporalarıdır. Dünya basınında tahrif edilmiş malumatlar yer alıyor. Gerçeği anlatmak için büyük çaba göstermemiz gerekiyor. Ateşkesten sonra da Ermenistan çirkin emellerini devam ettiriyor. Bu ateşkes hakkında açıklama yapıldı. Biz düşündük ki Dağlık Karabağ sorunu artık diplomasiyle çözülecek ancak maalesef bunu görmedik. Ateşkes Ermenistan tarafından bozulmuştur. Ermenistan devleti terör devletidir, faşisttir ve insanlığa karşı işledikleri cinayet bunu bir daha gösterdi.

''Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor''

Savaş meydanında kaybediyorlar. Her gün bir köy bir kasaba işgalden kurtarılıyor. Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor. Mağlubiyetlerinin acısını böyle çıkarıyorlar. Bizce bu karar şahsen Paşinyan tarafından verilmiştir. Paşinyan'ın psikolojisi çok bozulmuş. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrud'u yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak yok edildiler.

''Kalıcı ateşkes için iki tarafın buna sadık olması lazım''

Ulusal medya hakikatı duymak istemiyor, gerçekleri tahrif ediyorlar. Biz toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz ve bunun için yeterli gücümüz var. Kardeş Türkiye'den gelen destek, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Biz sabır gösteriyoruz. Gence saldırısı her bir Azerbaycanlı'yı öfkelendiriyor. Biz sivillere savaşı taşımadık. Kalıcı ateşkes için Ermenistan anlamalıdır ki işgalden azat edilmiş topraklara dönmeyecekler. Kim ne derse desin, bu olmayacak. Bizi oradan hiçbir kuvvet çıkartamaz. Kalıcı ateşkes için iki tarafın buna sadık olması lazım.

''Ermenistan'ın ateşkese uyması lazım''

Çekilmeyle ilgili bir sinyal almıyoruz. Mesele barışçıl yollarla çözülsün. Moskova'dan yapılan açıklama bizim çıkarlarımıza tam hizmet ediyor. Artık savaştan diplomasiye geçiş için zemin var ancak Ermenistan'ın ateşkese uyması lazım. Azerbaycan'ın savaştaki başarısı onlara bunu mecbur edecek.

''Türkiye, faal rol oynamalıdır''

Türkiye bu meselenin siyasal yollarla çözülmesinde faal rol oynamalıdır. Minsk Grubu'nun ülkelerindeki Ermeni diasporalarının faaliyetlerine dikkat edin. Bu ne kadar adaletlidir? Türkiye neden Minsk Grubu'nun eş başkanı olmasın? Bölgede hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Türkiye mutlaka bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.''