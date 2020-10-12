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Araştırma Kılıçdaroğlu'na sunuldu! 'Her evde en az bir kişi iş arıyor ama bulamıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 40’ı geçen ay bir faturasını ödeyemedi. Her iki seçmenden biri, evlerinde en az bir kişinin iş aradığını ama bulamadığını anlattı.

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Yöneylem Araştırma firmasının 'Gündemetre' araştırması 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapıldı.  23-27 Eylül döneminde gerçekleştirilen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sunulan anket çalışmasının sonuçları çok çarpıcı.

En önemli sorun 'işsizlik'

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile koronavirüs, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

Seçmenlerin yüzde 40'ı geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini vurguladı. Her 2 seçmenden biri, hanelerinde en az bir kişinin iş aradığını anlattı.

Seçmenlerin 3'te ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7.

Türkiye'nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30'da kaldı, kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49.

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