Bakan Berat Albayrak paylaştı: Seferin kutlu olsun yolun açık olsun
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik gemisinin yeniden Akdeniz'e açılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.Abone ol
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bakım çalışmalarını tamamlayarak Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.
#OruçReis Akdeniz'de.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 12, 2020
Seferin kutlu, yolun açık olsun. https://t.co/vmxzHbXKKD
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