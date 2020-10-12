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Bakan Berat Albayrak paylaştı: Seferin kutlu olsun yolun açık olsun

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Oruç Reis sismik gemisinin yeniden Akdeniz'e açılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bakım çalışmalarını tamamlayarak  Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.

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