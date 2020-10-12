Kadın sürücü feci şekilde can verdi arka koltuktaki detay kahretti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zehra Karahan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Karahan, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.