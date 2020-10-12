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Bir THY pilotu daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) bir pilotunu daha koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kaptan Pilot Ender Tamer Erol'un yaşamını yitirmesiyle koronavirüs nedeniyle ölen pilot sayısı 5’e ulaştı.

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Bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve son günlerde entübe halde bulunan Erol 51 yaşındaydı. Erol'un cenazesi bugün Yalova Hacıahmet Köyü'nde toprağa verilecek. Ender Tamer Erol, Kara Kuvvetleri'nde astsubay olarak pilotaj eğitim almış ve uzun yıllar Kara Havacılık'ta helikopter pilotu olarak görev yapmıştı.

Koronavirüsten ölen pilot sayısı 5 oldu

Ender Kaptan'la birlikte corona virüsü nedeniyle ölen pilot sayısı 5'e ulaştı. Daha önce Feyzi Altınbulak, Mustafa Özden Turkon, Mehmet Ali Kılıç, Serdar Gündoğdu, hayatını kaybetmişti.

Meslek kahramanımız

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Ender Tamer Erol'un vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Havacılık camiamız, çeşitli şekildeki icra ettikleri görevler ile bugün verdiğimiz mücadelenin ön saflarında gayret gösteren meslek grubu kahramanlarındandır.

* Bu mücadelede Değerli Üyemiz Kpt. Plt. Ender Tamer EROL'un vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli üyemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

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