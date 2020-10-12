Maltepe'de korkunç cinayet! Hoşlandığı kadının eşini öldürdü

İSTANBUL Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının eşini evinin önünde tabancayla vurarak öldürdü.

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İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta yaşanan olayda, kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M. motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen 57 yaşındaki İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı.

Eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa sürede yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı.

Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Eşine ilgi duyduğunu söyledi

Şüpheli Sercan M. ifadesinde maktul İbrahim U.'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.