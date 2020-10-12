Tokat'ta yeni havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

'Teşkilatın, eniştemin numarasını verin' demişti! 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Bakan Berat Albayrak paylaştı: Seferin kutlu olsun yolun açık olsun

Bir THY pilotu daha koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de atlı polislerin kelepçeyle arkalarında yürüttüğü siyahiden 1 milyon dolarlık dava

RTÜK, Spotify ve FOXplay’e 72 saat süre verdi! Yoksa erişimi engellenecek

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