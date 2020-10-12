Kokteyl ilacı nedir? Trump'ın koronavirüse karşı kullandığı ilaca talep patlaması

ABD'de Başkan Donald Trump'a koronavirüs tedavisi için verilen deneysel ilaçlardan oluşan "kokteyl" adlı ilaca talep patlaması yaşandı. Peki nedir bu kokteyl ilacı?

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Başkan Trump'a Covid-19 virüsü tedavisi için verilen deneysel ilaçlardan oluşan "kokteyl" adlı ilaca, ABD'de yüksek talep geliyor. Söz konusu ilaç denemesine katılan iki doktor şunları söyledi; "Tıp uzmanları, Covid-19 virüsünü tedavi etme gücünü doğrulamak için denemelerin ilk aşamasında "Regeneron Pharmaceuticals Regn-Cov2" ilacına atıfta bulunmasına rağmen, daha fazla hasta ilaç denemelerine katılmayı talep ediyor."

Trump'ın ilacı virüse "çare" olarak görmesinden sadece saatler sonra, Regeneron acil durumlarda kullanmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurduğunu duyurdu.

'Kokteyl' ilacı nedir?

ABD Başkanı Trump'a verilen 'kokteyl' ilacı, bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan iki antikordan oluşan bir karışımdır.

Vücut karşıtı tedavileri test eden başka bir ilaç şirketi olan Regenorn ve Eli Lilly Corporation'daki hisseler, Trump'ın tedaviyi teşvik etmesinden sonra, Perşembe günü ciddi bir yükselme yaşadı.

Trump kullanıma hazır "yüzbinlerce" doz olduğunu söylese de, Regeneron 50.000 hasta için yeterli dozu olduğunu ve önümüzdeki aylarda 300.000 doz alacağını söyledi. Şirket, ilaç denemesinin ilk aşamasına 275 hastanın katıldığını söyledi.

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Üç günlük hastane tedavisinin ardından Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump, ABD’lilere "dışarı çıkmasını" ve Covid-19’dan korkmamasını tavsiye ediyor. Ancak kendi aldığı kararlarla çelişkili bir görüntü çiziyor.

Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından cuma günü hastaneye yatmış, öncesinde de deney aşamasındaki, umut vadeden ‘antikor kokteyli‘ tedavisi görmüştü.

Bu deneysel ilaç henüz Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum onayı dahi almış değil. Kokteyl’in üreticisi biyo ilaç şirketi Regeneron, Trump’ın doktorlarının henüz onay almamış ilacın özel izinle (compassionate use) kullanma talebi sonrası ilacı tedarik ettiğini duyurdu.

Çoğu insan için henüz onay alınmamış bir ilaca bu özel izinle erişim sağlanması uzun ve zorlu bir süreç. Mayo Clinic bunun için hastanın karşılaması gereken çok ciddi şartlar olduğunu belirtiyor.

Ancak doktorlarının ve basın sözcüsünün açıklamalara göre Trump teşhis konmasından yalnızca bir gün sonra bu ilacı aldı.

CNN’e konuşan epidemiyoloji uzmanı gazeteci Dr. Seema Yasmin, “ABD başkanı söz konusu, elbette her şey yapılacak, acil durum kullanım onayı verilsin veya verilmesin ama" deyip şöyle devam etti:

“Bir yandan da salgınla mücadeledeki başarısızlıkar nedeniyle ölen neredeyse 210 bin Amerikalı var. Ve onların kesinlikle bu tür bir tedaviye erişim imkanı olmadı."

Trump’ın virüs nedeniyle hastanelik olan yüz binlerce hastaya kıyasla tek avantajı bu değildi.

Trump'a ‘Antikor kokteyli‘nin yanısıra başkana remdesivir ve dexamethasone ilaçları verildi.

George Washington Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jonathan Reiner “Trump bu ilaç kombinasyonuyla tedavi edilen dünyadaki tek hasta olabilir” diyor.

Klinik deneylerle Covid-19’da iyileşme süresini kısalttığı kanıtlanna remdesivir FDA’den hastalığın tedavisi için henüz onay almamakla birlikte acil durum onayı almış durumda.

Başkanın diğer kullanıdğı ilaç dexamethasone başka hastalıkların tedavisinde kullanılan yaygın ve ucuz bir steroid. Bağışıklığı baskıladığından yalnızca ağır durumdaki Covid-19 hastalarında kullanılması tavsiye ediliyor. Klinik deneylerle ölüm oranını azalttığı görülen bir ilaç.

Reiner, Trump’ın doktorlarının bu üç ilacı birden uygulamasından çıkarılabilecek tek sonucun durumudan duyulan derin endişe olabileceğini söyledi.

Doktoru Sean Conley, Trump’ın durumunun hastaneden ayrılabilecek kadar iyi olduğunu, ancak olası bir kötüleşme ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

İhtiyatlı bir iyimserlikle konuşan Conley “Çünkü hastalığın erken bir aşamasında bu tedavileri gören bir hasta söz konusu olunca yeterince bilmediğimiz bir alandayız” dedi.