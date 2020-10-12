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MSB 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını duyurdu

Bakanlık, sosyal medya paylaşımında eğitimden karelere yer verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak, 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı.

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Eğitimden fotoğraflar paylaşıldı 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde eğitim verilmeye başlanmıştır." denildi.

Paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.

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