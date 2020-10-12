MSB 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını duyurdu
Bakanlık, sosyal medya paylaşımında eğitimden karelere yer verdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Son olarak, 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandı.
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Eğitimden fotoğraflar paylaşıldı
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde eğitim verilmeye başlanmıştır." denildi.
Paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.