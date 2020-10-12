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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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YouTube üzerinden alışveriş dönemi başlıyor!

YouTube bir e-ticaret üzerinde çalışmalara başladı. İçerik üreticilerinin videolarda ürünleri etiketleyebileceği ve izleyicinin doğrudan etikete tıklayarak ürünü satın almaya yönlendirileceği bir e-ticaret entegrasyon çalışmasına başladı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Google’ın video servisi YouTube platform üzerinden alışverişe imkan tanıyan özelliği üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Platform bu çerçevede e-ticaret servisleri sağlayıcısı Shopify ile iş birliği yapıyor. YouTube şimdilik sınırlı sayıda kanalda olmak üzere içerik üreticilerinin videolarda ürünleri etiketleyebileceği özelliğini test ediyor.

Söz konusu özellik sayesinde izleyiciler doğrudan etikete tıklayarak ürünü satın alma sayfasına geçiş yapabilecek.

YouTube’un e-ticaret entegrasyonunun ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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