İzmir, Kırıkkale, Mersin ve İstanbul'da sahte içkiden 30 kişi öldü! Onlarca kişi yoğun bakımda

Türkiye son bir haftada yeniden sahte içkiden ölümlerle tanıştı. Son ölüm haberi İstanbul'dan geldi. Bir hafta içinde İzmir, Kırıkkale, Mersin ve İstanbul'da 30 kişi sahte içki nedeniyle öldü. Onlarca kişi tedavi altında. Polis her yerde sahte içki imalathanesi bulmaya başladı.

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Türkiye'de son bir haftada İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte içkiden 27 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir'den gelen habere göre İzmir'de 2 kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti ve böylece ölenlerin sayısı 29'a yükselmişti. İstanbul'dan ise sahte içki nedeniyle ilk ölüm haberi geldi. 36 yaşındaki avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Onlarca kişi halen hastanelerde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ölümlerin ardından polis her yerde kaçak içki imalathanesi ve deposu bulmaya başladı.

İstanbul'da ilk ölüm! Avukat da sahte içki kurbanı

Sahte içki nedeniyle İstanbul'dan ilk can kaybı haberi az önce geldi. 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K.'nın hastanede entübe halde tedavisi sürüyor.

İzmir'de ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan bugün sabah saatlerine kadar 15 kişi hayatını kaybetmişti. Son dakika bilgisine göre 2 kişinin daha ölmesiyle İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20'den fazla kişinin de tedavisi sürüyor.

Mersin'de 5 kişi sahte içkiden öldü

Kaçak içkiden toplu ölümlerin yaşandığı son şehir Mersin oldu. Mersin'de, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, 8 kişinin tedavisi sürüyor. Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi. Büfede, 9,5 litre sahte içki ele geçirildi, işletme sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfe de kapatıldı.

Şebeke çorap söküğü gibi çökertildi

Büfeye sahte içkiyi satan M.F'nin de adresine operasyon düzenleyen ekipler, burada 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, H.Ü. ve E.A. çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti

Geçen hafta sahte içkiden ilk ölümler Kırıkkale'de yaşandı. Şehirde faaliyet gösteren bir mini marketten aldıkları içkiden içen 7 kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Bu kişilerin, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak yapılan içkilerden içtikleri belirlendi.