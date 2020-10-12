CHP'li Öztrak'tan 'cemaat-tarikat' çıkışı: Bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor?

CHP Genel Başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, "İçişleri Bakanı, bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor?" sorusunu yönelterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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CHP'li Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tarikat ve cemaat üyelerinin devlet kadrolarına yerleştirildiği iddiasına ilişkin, "Yalandır, provakasyondur" açıklamasını eleştirdi.

"Abanın altından sopa gösterdi." diyen Öztrak, "Devleti ele geçirmek isteyen cemaat yok' diyor. Atama İçişleri Bakanı, bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor? Devletin birtakım noktalarını yöneten devlete sızan, devlette çöreklenen cemaatler yokmuş, İsmet Paşa’nın dediği gibi 'Hadi canım sen de!" tepkisini dile getirdi.

"İçişleri Bakanı, bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor?"

Peygamberimiz, “Mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz” buyurmuş. Yani insan gaflete düşüp bir kez aldatılsa da, ikinci kez aynı hatayı tekrarlamaz. Ama 18 yıldır bu ülkeyi yönetenleri, önüne gelen rahatlıkla kandırabiliyor. Hatalarından da ders almayı bilmiyorlar. Her kandırıldıklarında da “Allah affetsin, millet affetsin” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Ama kandırılmalarının bedelini milletimiz, canıyla, kanıyla ödüyor. Biz bunları yıllarca, devlete sızan “paralel devlet örgütlenmesi” hakkında uyardık. Bunlar o zaman çıktı “Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler” diyerek işi hafife aldı. Peki, sonra ne oldu? Millet, devletini sokaklardan topladı.

"Aba altından sopa gösterdi"

15 Temmuz’da 248 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 2 bin 196 yurttaşımız yaralandı. Dün hizmet hareketi deyip, kapısını aşındırdıklarına, sonunda terör örgütü demeye başladılar. Yaşanan bunca acı olay varken hükûmetin İçişleri bakanı çıktı, “Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri doğru değildir” deyip, bir de “Yalandır, provokasyondur” diyerek bunu söyleyenlere abanın altından sopa gösterdi.

"Arşivler yerinde duruyor"

İşte kargalar esas buna güler. Arşivler yerinde duruyor. Bugün bu sözleri söyleyen atama Bakan, daha önce neler söylüyordu. Kendisine ve milletimize hatırlatalım.

"Millet bir Fethullah Gülen çıkartır, bin Fethullah Gülen çıkartır. Millet bir Zekeriya Öz çıkartır, bin Zekeriya Öz çıkartır. Bu milletin temel değerlerine karşı gelmesinler. Sandıkta ona gereken cevabı verir. Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz milletin gönlünde yerlerini almışlardır. Hizmetlerinin ne olduğu bellidir."

"İsmet Paşa’nın dediği gibi 'Hadi canım sen de!"

Soylu daha birkaç yıl önce, 'Bir Fethullah Gülen gider, Bin Fethullah Gülen gelir' diyor. Ve bu sözleri söyleyen kişiye, bugün FETÖ ile mücadele emanet ediliyor. O da çıkıp 'Devleti ele geçirmek isteyen cemaat yok' diyor. Atama İçişleri Bakanı, bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor? Devletin birtakım noktalarını yöneten devlete sızan, devlette çöreklenen cemaatler yokmuş, İsmet Paşa’nın dediği gibi 'Hadi canım sen de!'