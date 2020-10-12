Rusya’da vahşet! Kadın öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

RUSYA'da Lyubov Melnikova adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.

Abone ol

Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyubov Melnikova (43) adlı öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü. Olay, Rusya'nın Pushkino kasabasında yaşandı. Melnikova, spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin vermedi.



Baba oğlunu kondisyon aletinde asılı buldu



Duruma anlam veremeyen Melnikova'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un cinayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Melnikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.