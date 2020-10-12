BIST 1.178
DOLAR 7,87
EURO 9,31
ALTIN 487,52
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Rusya’da vahşet! Kadın öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

RUSYA'da Lyubov Melnikova adlı kadın öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü.

Abone ol

Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyubov Melnikova (43) adlı öğretmen, eşi ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki oğlunu taytla asarak öldürdü. Olay, Rusya'nın Pushkino kasabasında yaşandı. Melnikova, spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin vermedi.

Baba oğlunu  kondisyon aletinde asılı buldu
Duruma anlam veremeyen Melnikova'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un cinayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Melnikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyetine yönelik açıklamasına tepki
Yerine Kayyum atanan Ayhan Bilgen resmen manifesto yayımladı! HDP'ye eleştirilerini sıraladı
İzmir, Kırıkkale, Mersin ve İstanbul'da sahte içkiden 30 kişi öldü! Onlarca kişi yoğun bakımda
Gram altın tarihi rekor kırdı! 490 liranın üzerini test etti
Kokteyl ilacı nedir? Trump'ın koronavirüse karşı kullandığı ilaca talep patlaması
Kayseri'de mide bulandıran olay! 9 yıl boyunca öz kızına istismarda bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Safer ayı ne zaman biter son çarşambası hangi güne denk geliyor?
Eyüpsultan TEM otoyolunda feci kaza! 5 kişi yaralandı
Türk Eczacıları Birliği'nden grip aşısı açıklaması: 10 milyon civarında ihtiyaç var
Alamut Kalesi nerede hangi ülkede haritadaki yeri neresi?
Korkutan sözler: Ege'de 7 büyüklüğünde olası depremler tsunami yaratabilir
Antalya'da kadınlar saç saça kavga etti! Erkekler film izler gibi izledi
Yorumlar