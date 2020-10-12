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Erdoğan'dan Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için twitter hesabından başsağlığı mesajı diledi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Bulut için bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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