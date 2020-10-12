CHP'li Soyer'den tartışma yaratan PKK sözleri

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu'nun iddialarına cevap verdi. Soyer'in PKK'yı yönelik açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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İZMİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun "PKK'yı neden kınamadınız?" tepkisiyle ilgili konuştu. MHP'li vekilin sorusuna "PKK'yı her gün kınasak ne olacak" sözleriyle cevap veren Soyer, bu tür sorulara cevap vermenin doğru olmadığını söyledi.

Tunç Soyer, İzmir'de yayın yapan yerel televizyon kanalında soruları cevapladı. MHP'li Tamer Osmanoğlu'nun sosyal medyadaki Hatay'ı PKK'nın yaktığı yönündeki sözlerini paylaşan gazeteci Fatih Yapar, Osmanoğlu'nun "Ey Soyer, bu meseleye dair diyecek bir sözün var mı?" sorusunu hatırlattı.

İşte Soyer'in tartışmalara neden olan o sözleri;

"Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum."

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