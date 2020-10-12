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Mesut Özil'in oynatılması için imza kampanyası başlattılar

Arsenal taraftarları, takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil'in yeniden kadroda yer alması için imza kampanyası başlattı. Taraftarların bu haraketi destek gördü

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Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan ve teknik direktör Mikel Arteta tarafından uzun süredir oynatılmayan Mesut Özil için taraftarlar harekete geçti.

Mesut'u yeniden kadroda görmek isteyen İngiliz taraftarlar, bunun için 'change.org' adlı internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlattı. Taraftarların bu hareketi kısa sürede büyük yankı buldu.

İmza kampanyasında şu ifadelere yer verildi;

Arsenal taraftarları olarak uzun süredir kulübemize hizmet eden Mesut Özil'in yeniden lig ve Avrupa için kadro kaydının yapılmasını istiyoruz.

Avrupa'da kaydı yapılmayan Mesut Özil'in ligde de oynatılmamasından korkuyoruz. Bu durum çok üzücü. Mesut Özil 7 yıldır kulübün formasını terletti ve 44 gol, 77 asist yaparak katkıda bulundu.

Dünya çapında birçok yardım projesinde yer alan yıldız futbolcu sayısız Arsenal taraftarı kazandırmayı da başardı.

Kadro dışı kalmasının nedenleri arasında futbol dışı konuların olduğu düşünülüyor.

-Maaş kesintisinde verdiği tepki.

-Çin'deki Uygur Müslümanlarıyla dayanışma içinde yaptığı açıklama.

Umarız durum bundan ibaret değildir. Arsenal'in bir an önce Mesut Özil'i geri kazanmasını istiyoruz. Böylece son yılında taraftarlar olarak onu sahada izleyebileceğiz.

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