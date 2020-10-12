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MEB'den yüz yüze eğitim için velilere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin çocuklarını okula gönderip göndermemeleri konusunda imzalatılan taahhütname ile ilgili sosyal medyada yer alan dilekçeye ilişkin açıklama yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

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