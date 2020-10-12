Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8895'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 337.147'ye yükseldi. Toplam ağır hasta sayımız 1.417 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi

Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;