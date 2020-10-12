Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Turuncu kodla uyardı
Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ve fırtınalar etkili olurken haftaa sonu boyunca yağışlar yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınlarken, Ege ve Marmara'yı turuncu kodla uyardı. Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada öğlen saatlerine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer Ege ve Marmara bölgesine dikkat çekti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı turuncu kodla uyardı. İstanbul ve İzmir'de yarın sağanak yağmur ve lodos bekleniyor. AKOM oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MGM, yayınladığı raporda İstanbul'da yağışların Salı günü başlayacağını duyurdu. İstanbul dahil Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli'de de yağışlar etkili olacak.