Gondol kazası davasında rapor ortaya çıktı: Aklıselim insansın, dikkat etseydin

İskenderun'da gondoldan düşen Funda Karateke mahkemeye başvurdu. Bilirkişi raporunda Funda Karateke, yüzde 70 kusurlu çıktı ve ''Aklıselim insansın, dikkat etseydin'' denildi.

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Hatay İskenderun’da 12 Şubat 2019’da Funda Karateke (36), eşi ve yeğenleriyle birlikte lunaparkta gondola bindi. Gondoldan düşerek yaralanan Funda Karateke mahkemeye başvurdu.

Karateke ifadesinde, gondolda hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını anlatarak, “Bağırmama ve seslenmeme rağmen görevlilerden hiçbiri gondolu durdurmadı. Hastanede çekilen filmde kırık ve çıkık olduğu söylendi. Kolumu oynatmakta zorluk çekiyorum. Lunaparkta hiçbir güvenlik tedbiri yoktu” iddiasında bulundu.

''Şahsın tamamen kendi hatası''

Karateke’nin şikayeti üzerine işletme sahibi Mehmet E., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Mehmet E. ise ‘parkta tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını şahsın yaralanması ve dengesini kaybedip düşme tehlikesi geçirmesi şahsın tamamen kendi hatası ve ihlali olduğunu’ öne sürdü.

Savcılık dava açtı

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme sahibi Mehmet E., hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, ‘şüphelinin olay günü dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi sonucu müştekinin yaralanmasına neden olmak suretiyle üzerine atılı taksirle yaralama suçunu işlediği’ belirtildi.

''Zorunluluk yok''

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, davaya bakan mahkeme, dosyada iki iş güvenliği uzmanı, bir elektrik mühendisinden oluşan 3 kişilik bir bilirkişi ekibi görevlendirdi. Bilirkişiler, 24 Ağustos 2020’de hazırladıkları raporu tamamlayarak mahkemeye sundu. Raporda, “Gondolun yapısı toplu korunma yönteminin olduğu ancak yasal zorunluluk olmadığı için mecbur olmamakla birlikte bireysel olarak her fert için emniyet kemeri sistemini bulundurulabileceği, verilen hizmeti almak isteyen ziyaretçilerin beklenmeyen panik vb. hareketlerini de kontrol altına alabileceği öngörülmemesi sebebiyle” işletme sahibinin yüzde 30 tali kusurlu olduğu belirtildi.

Yüzde 70 kusurlu çıktı

Raporda, müşteki Funda Karateke’nin ise yüzde 70 asli kusurlu olduğu belirtilerek, “Yaşı gereği aklıselim olması, yanından kendisinden bedence küçük şahısların da olmasına rağmen, bu kişilere hiçbir zarar gelmemesi sebebi ile kendi güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hareket ettiği ve yaralanması sebebi ile kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Karateke’nin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, dün tartışmalı rapora itiraz etti.