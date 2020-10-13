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İzmir'de cezaevi firarisi polisi görünce pencereye çıktı! Annesi gelince bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Konak ilçesinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen T.Y.S. (36), polis tarafından gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkıp, intihara kalkıştı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen T.Y.S.'nin (36) adresini tespit edip, operasyon düzenledi. 

Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak isteyince pencereye çıktı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtilamine karşın ağağıya branda açarak önlem aldı. T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı. Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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