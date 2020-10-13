Lens'ten Beşiktaş yönetimini çıldırtan teklif

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Rusya'nın Dinamo Moskova kulübüne "Yılda 2 milyon Euro alıyorum. Geri kalan 1.5 milyon Euro'yu siz tamamlayın" deyince yönetim çılgına döndü.

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Jeramin Lens, Beşiktaş'ı çıldırtmak için her yolu deniyor. Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcuya transferin henüz kapanmadığı Rusya'nın Dinamo Moskova kulübü 500 bin Euro'luk maaş teklifinde bulundu.

Ancak Lens Beşiktaş'a, "Yılda 2 milyon Euro alıyorum. Geri kalan 1.5 milyon Euro'yu siz tamamlayın" dedi.

Ayrılma umudu suya düştü

Hollandalı oyuncunun bu isteği yönetimi sinirlendirdi. Bu gelişmeden sonra Lens'in Beşiktaş'tan ayrılma umudu bir kez daha suya düşmüş oldu.