İzmir'de trende sigara içip maske takmamışlardı! Ceza kesildi

İZBAN bünyesinde işletilen trende sigara içip maske takmayan iki kişinin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve kimlikleri tespit edilen kişilere cezai işlem uyguladı.

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İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İZBAN bünyesinde işletilen trende sigara içip şarkı söyleyen iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri araştırma başlattı.

Görüntülerdekilerin kimliklerini tespit eden ekipler, trende maske takmayan ve sigara içen iki kişiye cezai işlem uyguladı.