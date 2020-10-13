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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor! Ya Amerika ya Fenerbahçe

Arsenal’den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı. Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil’in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Dün çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

Amine Gülşe ABD'ye sıcak bakıyor
31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor. Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor.

Diğer seçenek Fenerbahçe
Mesut Özil'in diğer seçeneği ise Türkiye. Yıldız futbolcu eğer ABD'ye gitmezse rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek. Mesut, "Çocukluk hayalim" dediği Sarı-Lacivertli takımla kariyerine devam edecek.

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