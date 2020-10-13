Masterchef Duygu Acarsoy nişanlısı kimdir kiminle evleniyor?

Masterchef'ten kendi isteği ile elenmek için eksik ürün kullanan ve yarışmaya veda eden Duygu Acarsoy beni aldattı dediği nişanlısı ile yeniden yüzük taktı ve evleniyoruz dedi. Peki daha önce bir evlilik yapan ve eşim en yakın arkadaşımla evlendi diye Duygu Acarsoy'un nişanlısı kimdir, adı ne?

Abone ol

Masterchef Türkiye 2020'nin en dişli isimlerinden olmasına rağmen kendi istediği ile elenmek için eksik ürün kullanan ve o hafta yarışmaya veda eden Duygu Acarsoy eski nişanlımla barıştım evleniyoruz dedi. Nişanlım tarafından aldatıldım, aldatıldığımı da aladattığı kadın arayarak söyledi diyen Masterchef Duygu'nun yeni açıklamaları tepki çekti. Aldatan nişanlı ile yeniden barışan, yüzükleri takan ve evleneceğiz diyen Duygu'nun nişanlısı kim?

Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Duygu Acarsoy, şunları anlattı:

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım.''

''Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Orada bir hata yaptım. Yüzüğü tekrar taktım hatta yakında da evleniyorum. Pandemiden dolayı düğün yapmayacağız sadece nikah ve ardından yemek vereceğiz. Bu olayın kurgu olma durumu yok zaten."

Öte yandan Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını hatta bunu da ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini söylemişti.

Duygu Acarsoy'un özel hayatında aldığı darbeleri tüm Türkiye ağzı açık dinlemiş, hem eski eşine hem de nişanlısına tepkiler yapmıştı.

Peki, Duygu Acarsoy kimdir?

1985 yılında Ankara’da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır.

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Aynı zamanda AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.