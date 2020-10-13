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Abdurrahim Albayrak'ın annesi korku dolu anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyen sıcak asfalt taşıyan tanker, Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'ın annesinin yaşadığı binaya çarptı. Albayrak ailesi korku dolu anlar yaşarken, tankerde ve binada hasar oluştu.

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Olay, geçen Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi.

İbrahim Çiftçi yönetimindeki 73 HA 817 plakalı sıcak asfalt taşıyan tanker, sürücüsünün manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyince, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın annesi ve ablasının yaşadığı binaya çarptı.

Ölen ya da yaralanan yok
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bir bölümünde maddi hasar oluştu. Olay anında büyük bir korku ve panik yaşayan Albayrak ailesi kendilerini dışarıya attı ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek araç geçişine kapattı.

"Binanın yarısının yıkılıyor olduğunu sandık"
Olay anını anlatan Abdurrahim Albayrak'ın yeğeni Furkan Albayrak, "Evde akşam yemeğimiz yiyorduk. Bir anda yüksek bir ses geldi. Biz ilk başta binanın arka tarafında bir şey olduğunu düşündük. Depremden daha çok binanın yarısının yıkılıyor olduğunu sandık. Çünkü kamyonun sürükleyerek kırmaya davam edince bizde bir şey olduğunu sandık. Sarsıntı hissetmedik ama binanın yıkılış sesi çok geldi. Biz onu hissettik daha çok. O an bir korku anı oldu. Çünkü yüklü bir yıkıntı sesi geldi. Biz evin arka kısmında bir şey oluyor sandık. Ondan dolayı korktuk. Kamyonun buradan geçebileceğini sanmışlar her halde" dedi. 

"Sadece dar olduğu için dönemedim"
Tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi ise, "Biz konum üzerine gelirken, konum bizi sokağa saptı. Sapınca kurtaramadık. Direksiyon hakimiyetini kaybetmedim. Sadece dar olduğu için dönemedim ve binaya çarptım" diye konuştu. 

Albayrak ailesi şikayetçi oldu
Albayrak ailesi tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi'den şikayetçi oldu. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tanker ise, yediemin otoparkına götürüldü. 

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