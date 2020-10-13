Galatasaray 5 yıldızına servet ödüyor! 18 takıma bedel

Galatasaray, kadrosunda barındığı ve performansları nedeniyle verim alamadığı 5 yıldız futbolcuya servet ödüyor. 5 oyuncunun maaşı, 4 Ağustos'ta açıklanan harcama limitlerine göre 18 takımı geride bırakıyor.

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Galatasaray'da performansları nedeniyle eleştirilen Falcao, Diagne, Belhanda, Feghouli ve Babel Sarı-Kırmızılılar'dan 19.05 milyon Euro maaş alıyor. Pandemiden sonra Galatasaray oyuncularının maaşında yüzde 15 kesinti yaptı.

Bu kesintiyle birlikte 5 yıldızın aldığı maaş 16.17 milyon Euro'ya geriledi. Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne'nin Galatasaray'dan aldığı yıllık ücret yaklaşık 150 milyon lira.

5 yıldızın maaşı 18 takıma bedel

Takvim'de yer alan habere göre; 5 oyuncunun maaşı, 4 Ağustos'ta açıklanan harcama limitlerine göre 18 takımı geride bırakıyor. 5 oyuncunun maaşı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın haracama limitlerinin gerisinde.

Yönetim çözüm arayışında

Galatasaray Yönetimi geçen sezon şampiyonluğun kaçması ve pandemi nedeniyle azalan gelirler nedeniyle bu isimlerin maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor. Yönetim çözüm arayışında.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde iki ismi hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı; ''Biz ekim ayı hariç bütün maaşların hepsini ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Herkes yüzde 15 indirimi kabul etti, onlar etmedi. Onların da ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an.''



Belhanda ve Feghouli

Başkan Cengiz’in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli. Bu 2 isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.