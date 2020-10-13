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İstanbul Avcılar'da operasyon! 6 ton etil alkol ele geçirildi

Sahte içkiden ölümler sürerken İstanbul Avcılar'da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Türkiye'nin pek çok şehrinden sahte içkiden ölüm haberleri geliyor. Bununla birlikte imalathanelere de baskınlar sürüyor. Dün İstanbul'da da bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son dönemde artan alkol zehirlenmeleri ve ölümleri ile ilgili çalışmalarını arttırdı.

KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri Avcılar'da bir imalathanenin Mersin'deki alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

3 kişi gözaltında

Sahte alkol üretimi yapılan imalathaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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