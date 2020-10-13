Elif Karlı eşi kimdir kiminle evli Cengiz Karlı ne iş yapıyor?

Son olarak Karadeniz şarkıları söyleyen ve albüm yapan şarkıcı Elif Karlı'nın özel hayatı merak edildi. Evliliğini kameralar arkasında yaşayan 46 yaşındaki Elif Karlı uzun yıllardır Cengiz Karlı ile evli ve bir kız bir de erkek çocuğu var. Peki Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı kimdir?

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Elif Karlı çıkardığı Karadeniz şarkılarından oluşan albümü ile konuşulmuştu. Sempatik hareketleri ve sevilen sesi ile ilgi gören Elif Karlı'nın başarılı iş hayatının dışında mutlu bir ailesi de var. Cengiz Karlı ile evli olan sanatçının bir kızı bir de oğlu var.

Elif Karlı kimdir: Elif Karlı 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanan şarkıcı, burada çalgı eğitimi aldı. Böylece müzik kariyerine profesyonel olarak başlama imkanı elde eden sanatçı, müziğe olan ilgisini mesleğe dönüştürmeyi başardı.

Elif Karlı’nın profesyonel yaşama başlangıcında en önemli isimlerden birisi Ercan Saatçi oldu. Iki yakın arkadaş çalışmalarını birlikte gerçekleştirirken Elif Karlı’ya Saatçi’nin verdiği destek ile birlikte şarkıcı daha kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yükselmeyi başardı. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.

Elif Karlı uzun yıllardır Cengiz Karlı ile evli ve bir kız bir de erkek çocuğu var.

1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, anne olma duygusunu da yaşadı. Aile yaşantısını magazin gündemine taşımayan Elif Karlı, gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından şarkıcı yeni albümle piyasaya giriş yaptı.