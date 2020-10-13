Fatih Terim'den olay ifade: Selahattin'i ben tokatladım

Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada tanık olarak ifade verirken "Selahattin Aydoğdu telefonda küfür etti mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım.'' dedi.

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Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni iddianame düzenlenmişti. İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, mahkemede "Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim" diye konuştu.

''Önce yumruk sonra tokat attım''

Terim sözlerine şöyle devam etti: "Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar." Dava devam ediyor.

Dört farklı suçtan yargılanıyorlar

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti. Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.

Damatlarını alıp mekanı basmış

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.







''Erkeksen buraya gel''

Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü.