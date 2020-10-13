Erol Bulut Fenerbahçe'nin transferleri hakkında konuştu: İnanılmaz goller atar

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, takıma yapılan transferlerden bazıları hakkında önemli sözler sarf etti. Bu sezonun Ozan Tufan'ın yılı olduğunu ifade eden Bulut, takımın genel durumuna ilişkin 'halen eksiklerimiz var' dedi. Ayrıca Bulut, Cisse için de 'hiç ummadığın zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar' diye ekledi.

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Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü Süper Lig, 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi.

Erol Bulut, "Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım." dedi.

Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti:

"Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var."

"Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce G.Saray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu."

"İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. Ümit Milli Takım bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var."

"Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara"

Almanya maçında harika bir gol atan Ozan için Bulut şu ifadeleri kullandı: Ozan Tufan'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik 10 numara değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık."

"Yaş önemli değil formayı alsın"

"Ömer Faruk'la geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın.

Cisse bazen basit pozisyonları değerlendiremez, ama hiç ummadığın zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar.

Pelkas'ı Malatya'dan beri takip edip, istiyordum. Ondan çok yönlü hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz. Perotti'nin kronik sakatlığı bulunmuyor. Gustavo her yer için çözüm."