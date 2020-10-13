Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Olta attıkları yere bu yıl ayak basıyorlar
BALIKESİR'de de az olan yağışlar bir barajı daha derinden etkiledi. Yıllardır bölgede yaşayanlar oluşan manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken olta atılan yerlere şimdi ayak basılıyor.
Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı’nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın sebebi yağışların az olması ve kışın kar yağmaması.
Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı, yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü.
Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ekin ekmesine müsaade edildi.
Baraja sürekli balık tutmaya gelen ve gördüğü manzara karşısında şaşıran Mustafa Çelik, “27 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldan beri baraja balık tutmaya geliyoruz. Bugüne kadar hiç bu kadar kurak görmedim." dedi.