Başakşehir'de feci olay! Ellerine dezenfektan döküp, atıkları yakmaya çalışınca yandı

BAŞAKŞEHİR'de el dezenfektanı kullandıktan sonra iş yerinde bulunan atıkları yakmaya çalışan kişi dezenfaktandaki alkolün etkisiyle feci şekilde yandı.Abone ol
Başakşehir'de bulunan metal kaplama atölyesinde çalışan bir kişi, el dezenfaktanını kullandıktan sonra atölyede bulunan atıkları yakmak istedi.
Bu kişi atıkları yakmaya çalıştığı sırada dezenfaktandaki alkolün etkisiyle alev alev yanmaya başladı. Olayı gören diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarının yardımına koştu.
Üzerindeki tişörtü çıkararak yanmaktan son anda kurtulan kişinin, sağ kolunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Uzmanlar ise koronavirüs nedeniyle kullanımı her geçen gün artan dezenfektandaki yüksek alkolün ateşle buluşunca ellerde yanıklar oluşmasına neden olabileceğini belirtiyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir" dedi.