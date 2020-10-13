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HABER /  POLİTİKA

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı! Abdulkadir Selvi sürpriz ismi açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önemli bir siyasetçinin kendisine muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğuna dair uyarıda bulunduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifaklar üzerinden siyaset kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olacağı tartışması sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bomba bir kulis paylaştı. 

Selvi'ye göre Meral Akşener kendisinin aday olmaması halinde Abdullah Gül'e karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek.

Selvi, Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun bu projesinden vazgeçmediğini yazdı.  İsmini vermediği önemli bir siyasetçiden aldığı kulisi Selvi, köşe yazısında paylaştı:

“Bence Gül değil, asıl adayları Ali Babacan”

"Abdullah Gül ismi üzerine yoğunlaştığım bir sırada önemli bir siyasetçiden, “Bence Gül değil, asıl adayları Ali Babacan” uyarısı geldi. Aynı siyasetçi Kılıçdaroğlu-Babacan görüşmesinden sonra tekrar aradı, iki lider arasındaki diyaloğa dikkat çekip Babacan tezinin güçlendiğini savundu."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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