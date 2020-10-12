Eskişehir'de üretimine başlandı yerli otomobilde kullanılacak tonu 20 bin dolar

Yerli otomobilde yerli batarya kullanılacağının açıklanlamasından sonra gözler bu alandaki çalışmalara çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir ili Kırka ilçesinde bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmeleri Tesisine ziyarette bulundu. Bor kaynaklarından lityum üretilmesi için yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucu üretime başlayacak Lityum Pilot Üretimi tesisi hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, ETİ Maden’in dünyada en çok bor ve bor türevlerini üreten maden kuruluş olduğuna değindi.