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Fuıtbolcu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

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Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor forması giyen Azeri futbolcu Rashad Sadigov, Ermenistan ile savaşan Azerbaycan ordusuna katıldı.

2005-2006 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor ile 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de İnter Toto kupası maçına çıkan Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan'a karşı mücadele verdi.



Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti
Azeri futbolcu Rashad Sadigov, Türkiye'de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.

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