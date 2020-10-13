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'Hababam Sınıfı' filmi gerçek oldu Kırıkkale'de öğrenciler derslerini bahçede gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de derslerini okul bahçesinde kurulan sıralarda yapan öğrenciler unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filmini akıllara getirdi

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Türk sinemasının başyapıtlarından Hababam Sınıfı'nın unutulmaz sahnesi, koronavirüs nedeniyle Kırıkkale Yavuz Selim İlkokulu’nda gerçekleşti. İlkokul 1. sınıf öğrencileri okul bahçesinde kurulan sıralarda açık havada eğitim görüyor. Derslerini bitiren öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bahçede çeşitli oyunlar oynayarak derslere ve okula motivasyon sağlıyor.

Gazetecilere konuşan sınıf öğretmeni Talip Bozbıyık, çocukların açık havada ders işlemeyi çok sevdiğini belirterek, “Okulumuz müdürü Abdullah Ramazan açık hava sınıfını bizimle paylaşınca çok hoşumuza gitti. Biz de destekleyerek açık hava sınıfını oluşturduk. Gerek velilerimizin gerek öğrencilerimizin de çok hoşuna gitti. Olumlu dönüşler aldık." dedi.

Bozbıyık, "Çocuklar burada ders işlemeyi çok seviyor. Derslerimizin akabinde burada oyunlar oynuyoruz. Oyunlarda çok hoşlarına gidiyor. Bu şekilde eğitimde başarıya atılmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Okuldaki eğitim hayatına yeni başlayan çocukların ders anlarından bu görüntüler kayda geçti.

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