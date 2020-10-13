Akşener Karabağ meselesinde Türkiye masada olmalı dedi PKK'ya da verdi veriştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Dağlık Karabağ sorununa değinen Akşener, Türkiye'nin masada Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olması gerektiği söyledi. Akşener, Hatay'daki yangının sorumlusu PKK'yı lanetlemeden geçmedi.

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İYİ Parti lideri Akşener, TBMM grup toplantısında parti üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması gerektiğine vurgu yaptı.

Moskova'da ansızın yapılan görüşmedeki masada Türkiye'nin olmamasını eleştiren Akşener, Batı'nın bile meseleyi gördüğünü belirtti.

"Türkiye, masada Azerbaycan'ın yanında olmalı'

Masada Türkiye'nin Azerbaycan'ı yalnız bırakmaması gerektiğine vurgu yapan Akşener, "Bir sabah ansızın kurulan masada taraflar dışında sadece Moskova vardı. Kardeşimizin vurulduğu masa bizim için ar meselesidir. Üzülerek izledik ki içeride de onlarla ağız birliği yapanlar oldu.

Kanada bile Ermenistan'ın baskıları üzerine silah ticaretini durduruyorsa Batı tarafı meseleyi görüyor demektir. Şüphesiz bundan sonra da başka masalar kurulacak. Bir kez daha uyaruyorum o masalarda Türkiye kardeşimizin yanında olmalıdır. İktidarı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Haklılığımız dünyaya anlatılmalıdır." açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

PKK'ya sert tepki

Hatay ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları canımızı yaktı. Cennet doğamızı yakanları yüce Allah’a havale ediyorum. Bu işin arkasında hayata ve insana dair her şeye düşman olan terör örgütünün olduğuna dair şüpheler var. PKK’nın gerçek yüzünü bütün dünyaya göstermek en başta hükümetin işidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı trolleriyle bizi saldırıyorlar. Birçok elçimiz bir tweet bile atmamışlar.

Oysa bu alçaklık bütün dünyada yankılanmalıydı ama olmadı. Çünkü bunu yapmak için liyakat, devlet ciddiyeti, vatan sevgisi gerekir. Bu vesileyle vatan sevgisi gösterip alevlerle mücadele eden itfaiyelerimizi, orman işçilerini, sağlık görevlilerini tebrik ediyorum. Buradan iktidarı uyarıyorum milletimiz yangın felaketinin ardından rant felaketinden endişe duyuyor. O bölgelere dikilecek tek bir konutun, otelin vebali büyüktür. Bir an önce ağaçlandırma çalışmaları yapıp milletin endişelerini giderin.

Erdoğan'a seslendi

Milletin hali nicedir diye geziyoruz, iktidara inat milletimizin gerçeklerini dinliyoruz. Yine bir dokunduk bir ah işittik. Her yeni durakta daha kötü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ancak görüyoruz ki damadının pembe tablosuna artık Erdoğan'da inanmıyor. Eskiden milletin gözün içine baka baka ekonomik kriz yok, uçamıyoruz diyebiliyordu. Şimdi ne diyor? Sabır diyor.

Sayın Erdoğan millete sabret diyeceğine 500 milyar dolarlık uçağını sat, sarayın harcamalarını azaltı. İsrafa şatafata çok alıştın.