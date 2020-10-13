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Bakan Mustafa Varank'tan sanayi üretimi açıklaması Ocak 2018'den sonraki en yüksek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustos sanayi üretimine ilişkin, "Yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile verileri değerlendiren Bakan Varank: "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Varank ayrıca, 'Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor.' dedi.

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