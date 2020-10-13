Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tgn3fxvrz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2020