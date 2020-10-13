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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

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