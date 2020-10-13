Sultanbeyli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarda alınan tedbirler değerlendirildi

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda okullarda alınan güvenlik ve sağlık tedbirleri gözden geçirildi, ilave tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına karar verildi.

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Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY toplantıda yaptığı değerlendirmede, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en güvenli ve sağlıklı şekilde okula devam etmeleri için gerekli tüm tedbirleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte planladıklarını ve bunları dikkatli bir şekilde takip edeceklerini belirtti.



Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürü okullarda alınan tedbirlerle ilgili sunum yaparak Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY’a bilgi verdiler.



"Temizlik, maske ve mesafe kuralına herkes riayet edecek"

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerin titizlikle riayet etmeleri gerektiğini dile getiren Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY “Okul servis araçlarının covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı denetlenmesi ve kuralların mutlak surette uygulanması talimatını verdi.” “En esaslı meselelerinin eğitim olduğunu, her nefes alıp verişlerinde gençlerimizin ve öğrencilerimizin sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini belirterek bunun gereğini hep beraber yerine getirmeye gayret ediyoruz.” dedi.







Okul çevresindeki tüm işyerleri denetlenecek

Okul çevresindeki tüm emniyet tedbirlerinin alınması ve okul çevresinde bulunan tüm iş yerlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi talimatını veren Kaymakam KUBİLAY “İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen okul irtibat görevlilerinin güncellemesinin yapılarak ilgili okul müdürlükleriyle gerekli koordinasyonun sağlanmasını istedi. Yine okullarda kurulan güvenlik kameralarının kontrol edilerek bu konuda hiçbir eksikliğin olmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını, bu konudaki eksikliklerin kabul edilemez olduğunu” dile getirdi.



"Öğrencilerimiz eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürecek"

“2020-2021 Eğitim Öğretim yılının 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle okul öncesi ve 1.sınıflar için yüz yüze eğitimle başladığını, 12 Ekim tarihinde ise tüm ilkokul, lise hazırlık, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim öğrencilerinin katılmasıyla yüz yüze eğitimin genişlediğini ifade ederek; yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevresinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.”







"Gerekli talimatların verildi"

Kaymakam KUBİLAY konuşmasının son bölümünde “2020-2021 eğitim öğretim yılında Sultanbeyli’de koronavirüs salgınına karşı kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun kararlarına uygun hareket edildiğini, bunun yanında emniyet ve trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirildiğini, ilave tedbirlerin alındığını ve etkin denetimlerin yapılması için ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiğini” dile getirdi.