Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'ıslak maske' uyarısı: Özelliği kaybediyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmurdan dolayı ıslanan maskenin koruyucu özelliğini kaybettiğini belirtti. Ceyhan, ıslanan maske hakkında önemli açıklamalarda bulunurken standart cerrahi maskelerin maksimum kullanım süresine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tıbbi maskeleri kullanırken çeşitli nedenlerle ıslanırsa etkisini yitirdiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, tıbbi maskelerin ıslanması durumunda kurutup tekrar kullanmanın söz konusu olmadığını, yeni bir maske kullanılması gerektiğini söyledi. Nefes alıp verirken de maskenin nemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, "Maskeler dışarıdan yağmur ya da nem gibi nedenle ıslanırsa, maske özelliğini yitirir. Ancak kumaş maskelerde bu durum yaşanırsa, tekrar kurutulup kullanılabilir. Ancak cerrahi maskeleri kullanmamak gerekir" diye konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, "Yağmurdan dolayı maske ıslanmış ise, maske özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan damlacıkların girmesi kolaylaşıyor. Zaten bu maskeler virüsün geçirgenliğini azaltacak, girmesini önleyecek yapıda değiller. Çünkü virüsler bu deliklerden çok daha küçüktür." dedi.

"Maske süzme özelliğini kaybediyor"

'Ancak' diyerek sözlerine ekleme yapan Ceyhan, "Virüs tek başına ağızdan çıkmayıp, damlacık şeklinde çıktığı için maskedeki gözenekler o damlacığı tutabilecek kadar küçük. Islanınca o özelliğini de yitiriyor. Dolayısıyla maskeyi ıslatmamaya çalışmak lazım. Nem maskenin gözeneklerini büyütüyor. Bazı iplikçikler birbirine yapışıyor. Bu sayede maskede bulunan deliklerin büyüklükleri artıyor. Maske süzme özelliğini kaybediyor" ifadelerini kullandı.